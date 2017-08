Attacchi in Spagna: Europa reagisce compatta. “Terroristi non prevarranno. Ue unita in difesa della pace”

(Bruxelles) “Tutta l’Europa è con Barcellona. I nostri pensieri sono con le vittime” degli attentati “e con tutti coloro che sono stati toccati da questo vile attacco contro innocenti”: l’Europa reagisce compatta agli attentati in Spagna e così si esprime il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. Sulla stessa linea – dopo le prese di posizione di Juncker (Commissione) e Tajani (Parlamento Ue) – anche l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini: “Seguo con attenzione le notizie” che giungono dalla Spagna, dichiara. “I nostri pensieri sono con il popolo spagnolo”. Il Parlamento Ue scrive nel sito internet e tramite Twitter: “Solidarietà alle vittime dell’attentato di Barcellona e appoggio totale alle autorità spagnole. Ue unita in difesa della pace”. Juri Ratas, premier dell’Estonia, Paese alla guida semestrale del Consiglio dei ministri Ue, scrive: “Condanno energicamente questo attacco brutale. Condoglianze sincere a tutte le persone colpite”. Solidarietà alle famiglie delle vittime e alla Spagna, condanna del terrorismo giungono anche dai leader dei partiti europei: Manfred Weber, capogruppo dei Popolari all’Europarlamento dichiara che “l’Europa è accanto alle vittime dell’attacco terroristico di Barcellona e con il popolo spagnolo. Combatteremo insieme il terrorismo e vinceremo questa battaglia”. Ramon Luis Valcarcel, eurodeputato spagnolo del Ppe, dichiara: “I terroristi non raggiungeranno mai i loro obiettivi perché tutti noi, democratici, insieme siamo più forti insieme”.

Gianni Pittella, capogruppo dei Socialisti e democratici a Strasburgo, afferma: “L’Europa vincerà l’incubo del terrorismo, stiamo insieme a fianco delle vittime e contro questi criminali brutali”. Dal gruppo della Sinistra unitaria: “L’Europa è ancora una volta presa di mira da coloro che ci vogliono dividere. Il nostro messaggio a costoro è semplice: l’odio non prevarrà mai e la nostra decisione di rimanere uniti e solidali contro l’odio è sempre più forte”.