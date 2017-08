Attacchi in Spagna: don Usubelli (missionario Migrantes a Barcellona), “angoscia” nella comunità italiana. Domani sera veglia di preghiera

La comunità italiana che risiede a Barcellona vive queste ore con “angoscia” e “paura” dopo la strage sulla Rambla. Tra i morti e i feriti anche anche alcuni connazionali. Don Luigi Usubelli, missionario Migrantes con gli italiani nella città spagnola, sin da ieri sera sta visitando gli

ospedali ed è in contatto con le autorità per conoscere meglio la situazione. “Domani sera, come comunità italiana, parteciperemo – dice a migrantesonline.it – a una veglia di preghiera nella chiesa di Sant’Anna, a poche centinaia di metri dal luogo della strage per essere vicini ai cittadini di

Barcellona e ai nostri connazionali che vivono qui”. ll “clima” – dice don Usubelli – è di “incertezza e molta paura”. Una situazione, afferma, “ancora molto confusa”.