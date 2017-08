Attacchi in Spagna: Comunità ebraiche, “ferma condanna”, “preghiera per vittime”. Da governo “unità e determinazione contro fanatismo”

La Federazione delle comunità ebraiche spagnole, istituzione che rappresenta gli ebrei spagnoli davanti allo Stato e che è presieduta da Isaac Querub Caro, ha diffuso una nota in cui si condannano “fermamente” gli attentati delle scorse ore. “Preghiamo per le vittime, i loro familiari e la città di Barcellona. Confidiamo inoltre – si legge nella nota – nei corpi di sicurezza dello Stato spagnolo, che lavorano quotidianamente per evitare che i fanatici e i fondamentalisti islamici seminino caos e dolore nelle nostre città. Chiediamo quindi ai partiti politici unità e fermezza, al fine di affrontare con intelligenza e determinazione la lotta contro il fanatismo e per la libertà e la democrazia”.