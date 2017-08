Attacchi in Spagna: Comunione e liberazione, “più che mai necessario testimoniare l’amore alla vita”

“Queste circostanze chiamano noi cristiani alla conversione. È più che mai necessario testimoniare l’amore alla vita che abbiamo conosciuto”. E’ quanto scrive Comunione e Liberazione di Spagna sugli attentati in Catalogna. “Ancora – si legge in una nota – una volta gli attentati delle ultime ore in Catalogna ci costringono a confrontarci, colmi di dolore, con la violenza nichilista che disprezza la vita. Il nostro sguardo si volge prima di tutto alle vittime, ai feriti e ai loro familiari. Ma anche a una società che soffre per questa assurdità”. “Stiamo attraversando un’epoca che sfida le nostre ragioni di vita – prosegue la nota -. Per non restare sopraffatto dalla paura, il nostro popolo, come il mondo intero, deve sapere perché vive e perché muore”. Il movimento ricorda che Cristo risorto “ha vinto l’odio e la morte, sfidando da quel momento la spirale della violenza e della vendetta con una affermazione radicale del valore di ogni vita umana”. Di qui l’implorazione alla Vergine di Montserrat “per le vittime e i loro familiari” supplicandola di “renderci capaci di comunicare l’abbraccio che Cristo ha portato nel mondo”.