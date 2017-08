Attacchi in Spagna: Commissione episcopale media, “non si può uccidere in nome di Dio”

“L’attentato di Barcellona ci ha commosso profondamente, sia come Chiesa, sia personalmente”. La nota è della Commissione episcopale per i mezzi di comunicazione sociale della Conferenza episcopale spagnola. “Chi è capace di uccidere non può farlo in nome di Dio, Signore della vita e della pace – scrive la Commissione -. In questi momenti è necessario che i nostri cuori non si separino da Lui, per non perdere né la vita né la pace”. Ma al tempo stesso, chiariscono, “non dobbiamo nemmeno restare fermi. Ora dobbiamo compiere la nostra missione di cristiani: aiutare le vittime, pregare per la conversione dei cuori e annunciare il regno di giustizia, amore e pace”.