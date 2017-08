Attacchi in Spagna: Caritas Europa, “lavorare insieme per la pace e la dignità”

Caritas Europa esprime oggi la sua “accorata preoccupazione” per gli abitanti di Barcellona e di altre città e paesi della Catalogna e della Spagna colpite dagli attacchi terroristici. “Piangiamo l’inutile perdita di vite umane e speriamo in una rapida guarigione dei feriti. Condividiamo la sofferenza delle famiglie, degli amici e delle comunità che hanno perso i propri cari”. Caritas Europa ricorda inoltre le vittime dei precedenti attacchi e di altre crisi in corso, in particolare “le vittime ‘invisibili’ del terrore in tutto il mondo”. E ringrazia tutti gli operatori, i volontari e i laici che ieri si sono presi cura delle vittime della violenza. “Dobbiamo lavorare insieme per permetterci di vivere in pace e dignità”, afferma Caritas Europa.