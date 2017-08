Attacchi in Spagna: card. Vingt-Trois (Parigi) scrive a card. Omella. Domenica a Notre Dame messa per le vittime

“Dopo l’orribile attentato di Barcellona, ​​vi assicuro le mie preghiere per le vittime e per la comunità cattolica di Barcellona, la Catalogna e tutta la Spagna”. Esordisce così il cardinale arcivescovo di Parigi André Vingt-Trois, nel messaggio inviato questa mattina al card. Juan José Omella, arcivescovo di Barcellona. “Purtroppo so quanto questi omicidi possono traumatizzare tutta la popolazione e come la presenza della Chiesa possa aiutare tutti ad affrontare questa prova”. La sera di domenica 20 agosto, annuncia il card. Vingt-Trois, “celebreremo la santa messa a Notre-Dame per le vittime e in comunione con voi”. Una nota dell’arcidiocesi parigina informa che domenica la messa delle 18.30.a Notre-Dame sarà celebrata per le vittime di tutti gli attentati di quest’estate, in particolare Barcellona e Burkina Faso, e per quelle delle catastrofi naturali, in particolare in Pakistan e Sierra Leone.