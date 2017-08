Attacchi in Spagna: card. Blázquez (vescovi), “la religione non si trasmette con la violenza”

“La religione non si trasmette con la violenza, si trasmette proponendola, non imponendola”: lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale spagnola, cardinale Ricardo Blázquez, lanciando un messaggio durante il programma “La Lanterna” sulla rete televisiva cattolica Cadena Cope a proposito degli attacchi terroristici a Barcellona e Cambrils. “La strada non è mai la violenza terrorista, la vera strada è rispetto di tutte le persone per costruire il futuro e la pace ora e sempre”. “Ci sentiamo colpiti in maniera speciale da questo avvenimento”, ha detto il cardinale Blázquez, unendo alla condanna l’invito ai cristiani a costruire insieme la pace. “Dobbiamo restare uniti nella pace altrimenti nell’umanità sarebbe il caos”.