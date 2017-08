Attacchi in Spagna: a Cadice campane suonano a morto. Il vescovo mons. Garcia, “lavorare per la pace”

Le campane della cattedrale di Cadice hanno suonato a morto per un minuto in segno di lutto per gli attacchi terroristici in Catalogna. Il vescovo mons. Ginés García ha condannato gli attentati, con un invito a “lavorare per la pace e, soprattutto, pregare per le vittime dell’attentato”. “E’ impossibile comprendere il perché della violenza e ancora di più è difficile accettarla. Beati coloro che lavorano per la pace. Preghiamo per le vittime”, ha scritto in un messaggio su Twitter.

Mons. Ginés García condena los atentados de Cataluña y pide rezar por las víctimas https://t.co/ltokAh9Ww0 — Diócesis de Guadix (@diocesisguadix) August 18, 2017