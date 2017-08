Attacchi in Spagna: a Bruxelles bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio

(Bruxelles) Un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’attentato di Barcellona. Una breve cerimonia, con bandiere a mezz’asta in tutte le istituzioni comunitarie, è annunciata per oggi alle 12 a Bruxelles dal servizio dei portavoce della Commissione europea. Le istituzioni di Bruxelles seguono da vicino gli sviluppi degli eventi nel capoluogo catalano e a Cambrils. Il sito dell’Euroassemblea riporta una sessione dedicata alla lotta al terrorismo, di cui si stanno occupando i parlamentari Ue (http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20151125TST04632). Il tema tornerà poi nel discorso sullo stato dell’Unione che il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, pronuncerà a Strasburgo, dinanzi alla plenaria, il prossimo 13 settembre.