Televisione: Rai Vaticano, ricostruzione post-terremoto nella puntata del 28 agosto di “Viaggio nella Chiesa di Francesco”

Da Amatrice all’Emilia colpite dal terremoto la Chiesa in questi luoghi opera con associazioni, volontari, realizza progetti per emergenze materiali e spirituali. Di questo tratta il servizio di apertura di “Viaggio nella Chiesa di Francesco”, il programma di Rai Vaticano che torna su Raiuno, lunedì 28 agosto, ore 02.00. Altri servizi parleranno dell’impegno per la pace del Sermig di Torino, di padre Livio Pegoraro, parroco di Saint Bernard, la chiesa occupata dieci anni fa dai sans-papiers, da allora simbolo di accoglienza ai migranti. E della “villetta” per accogliere senza tetto all’interno dell’Ospedale Gemelli di Roma, con un progetto di recupero per chi è affetto da alcolismo. Si parlerà della devozione mariana di Papa Francesco alla “Madonna che scioglie i nodi” in Germania e di una riflessione sulle “riforme” dei Papi che si sono succeduti nel corso degli ultimi decenni. “Viaggio nella Chiesa di Francesco” è a cura di Massimo Milone. Di Paola Coali, Stefano Girotti Zirotti, Costanza Miriano, Nicola Vicenti, la consulenza di Giuseppe Corigliano, la collaborazione di Filippo Di Giacomo, le musiche originali di Giovanni Scapecchi, va in replica domenica 3 settembre alle ore 12.00, su Rai Storia e per l’estero, su Rai Italia.