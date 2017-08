Terremoto: Caritas Nordest, un anno di aiuti in un numero speciale dei settimanali diocesani

Oltre tre milioni di euro. È quanto finora le Caritas Nordest hanno raccolto in questi dodici mesi per le popolazioni terremotate del Centro Italia. In particolare, in occasione della colletta straordinaria effettuata in tutte le comunità, domenica 18 settembre 2016, sono arrivati 2 milioni e 100mila euro; le altre offerte giunte alle Caritas attraverso altri canali ammontano a oltre un milione di euro. Per raccontare quanto è stato fatto con le offerte Caritas Nordest ha promosso un numero speciale dei settimanali diocesani del Triveneto che uscirà in concomitanza con il primo anniversario del terremoto del 24 agosto 2016. “Questo numero monografico – spiegano i direttori dei settimanali diocesani del Triveneto – è stato progettato e realizzato in collaborazione con la delegazione Caritas del Nordest con l’intento di richiamare l’attenzione sulle popolazioni colpite dal sisma in Centro Italia nell’autunno dello scorso anno. Risponde anche al desiderio di rendere trasparente e soprattutto condiviso l’intervento di solidarietà, reso possibile anche dalle offerte delle comunità cristiane”. Per i settimanali diocesani questo numero speciale è una conferma dell’impegno assunto dopo il terremoto dell’Aquila e del convegno Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici) sulla ricostruzione (aprile 2015). “Non dobbiamo fermarci al racconto dell’emergenza – si era detto – ma continuare a tenere i riflettori accesi anche dopo le calamità naturali, per accompagnare l’opera di ricostruzione”. “Questo – annunciano i direttori dei settimanali Fisc del Nordest – è quanto continueremo a fare anche nello spirito della comunione ecclesiale”.