Raidue: “Sulla via di Damasco”, sabato 19 agosto puntata sulla riscoperta di due “cammini mariani”

Sarà “Pellegrini con Maria” il titolo della puntata di “Sulla via di Damasco” in onda sabato 19 agosto, alle 9.25 su Rai Due. Il programma di mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, propone un viaggio alla scoperta di due vecchi sentieri, nel nord Italia, tra antiche tradizioni, eccellenze naturalistiche ed architettoniche, accomunati da una profonda devozione popolare a Maria, oltre che dalla testimonianza di numerosi santuari mariani. In apertura, il Cammino di San Carlo Borromeo, nell’alto Piemonte, poi il Cammino Celeste, in Friuli, entrambi punteggiati da eremi, edicole votive e affreschi, simboli di quell’identità cristiana che ha fatto ed unito l’Europa. Il cammino dell’anima si fa anche cammino reale in quell’itinerario dedicato a San Carlo, arcivescovo di Milano, tra i massimi riformatori della Chiesa cattolica: da Arona (Novara) attraverseremo i Sacri Monti di Orta e Varallo (patrimoni dell’Umanità – Unesco) fino al Santuario mariano di Oropa, a 20 minuti da Biella. L’altro itinerario unisce Aquileia al Monte Lussari dove è custodita un’antica statua della Madonna venerata dalle genti del Friuli Venezia Giulia, dell’Austria e della Slovenia. Il Cammino Celeste è composto da tre itinerari aventi origine in tre località europee: Aquileia in Italia, Brezje (santuario mariano presso Kranj) in Slovenia e Maria Saal, a nord di Klagenfurt, in Austria. A Lussari, meta finale del cammino, il santuario è detto “dei tre popoli,” simbolo di scambio, incontro e convivenza fra diverse culture, a dimostrazione che sotto il manto celeste di Maria, i popoli possono vivere nella pace e camminare come fratelli.