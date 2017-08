Papa Francesco: “Grande preoccupazione” per “quanto sta accadendo a Barcellona”

“Il Santo Padre ha appreso con grande preoccupazione quanto sta accadendo a Barcellona. Il Papa prega per le vittime di questo attentato e desidera esprimere la sua vicinanza a tutto il popolo spagnolo, in particolare ai feriti e alle famiglie delle vittime”. È quanto dichiarato pochi minuti fa dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Greg Burke.

Nel pomeriggio, verso le ore 17, un furgone è piombato su cittadini e turisti che, in quel momento, affollavano la Ramblas nel centro di Barcellona: ci sono morti e feriti. Prima il giornale catalano “La Vaguardia” e poi anche la polizia hanno parlato di attentato terroristico.