Irlanda: l’arcivescovo Martin lancia lunedì a Knock l’anno di preparazione dell’Incontro mondiale delle famiglie

Si terrà lunedì 21 agosto alle 12.45, presso il Santuario di Knock a Knock, in Irlanda, il briefing di lancio e di presentazione alla stampa del programma dell’anno di preparazione al prossimo Incontro mondiale delle famiglie, WMOF2018 (Dublino, 21-26 agosto 2018). Interverranno l’arcivescovo Diarmuid Martin, presidente e ospite di WMOF2018, e padre Tim Bartlett, segretario generale dello stesso evento. Invitate al lancio e all’inizio del conto alla rovescia famiglie provenienti da tutta l’Irlanda. In programma la celebrazione dell’Eucarestia, liturgie, preghiere e l’Unzione dei malati. Padre Bartlett proporrà un laboratorio intitolato “Incollati ai nostri telefoni; Possiamo rendere la tecnologia più amica della famiglia?”. Alle 15 l’arcivescovo Martin presiederà una Messa, concelebrata da vescovi e sacerdoti provenienti da tutto il paese, e pronuncerà un’omelia sul tema “Quando piatti volano: Papa Francesco sulle gioie e le sfide della vita familiare”. Nel corso della Messa verrà svelata l’Icona della Sacra Famiglia di WMOF2018 che inizierà il suo viaggio nelle diocesi irlandesi, e sarà presentata la preghiera ufficiale dell’appuntamento. Lunedì verrà lanciato anche il programma “Amoris: Let’s talk Family! Let’s Be Family!” per offrire risorse di riflessione edibattito alla luce di “Amoris Laetitia”.