Diocesi: Prato, da domani la canonica di Canneto accoglie temporaneamente un gruppo di 19 richiedenti asilo ospiti della Croce Rossa

Su richiesta della Prefettura, la diocesi di Prato ha messo a disposizione la canonica di Canneto per l’accoglienza temporanea di un gruppo di richiedenti asilo. È quanto si apprende da una nota diffusa nel pomeriggio dalla diocesi di Prato nella quale si precisa che “l’ospitalità inizierà domani, venerdì 18 agosto, durerà fino alla fine del mese e riguarda 19 uomini di nazionalità africana”. “Si tratta – prosegue la nota – dei richiedenti asilo ospiti della Croce Rossa, bisognosi di una sistemazione per via del trasferimento di sede dell’associazione. La gestione dell’accoglienza a Canneto sarà comunque curata dalla Croce Rossa”. La canonica e la Chiesa di Canneto sono strutture gestite dall’associazione don Renato Chiodaroli onlus e sono solitamente utilizzate da gruppi parrocchiali e comitive scout per attività di tipo educativo. “Già nel mese di settembre – conclude la nota – gli ambienti torneranno alla loro occupazione principale”.