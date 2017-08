Diocesi: mons. Zuppi (Bologna), “la misericordia chiama altra misericordia, la moltiplica”

“La misericordia chiama altra misericordia, moltiplica la misericordia”. Così l’arcivescovo di Bologna, mons. Matteo Maria Zuppi, commenta in un’intervista a Radio Vaticana l’odierno tweet in cui Papa Francesco auspica che “Nulla vi impedisca di vivere e crescere nell’amicizia del Padre Celeste e di testimoniare a tutti la sua infinita bontà e misericordia”. “Qualche volta pensiamo alla misericordia come ad un prezzo da pagare, sbagliamo!”, aggiunge Zuppi, secondo cui “la misericordia è un amore da dare. L’amore chiama amore, moltiplica amore, apre successivamente altri interessi, approfondisce quelli che ha vissuto”. Rispetto all’“amicizia con Dio”, per Zuppi, “non c’è niente – la disillusione, lo scetticismo, il pensare a sé – che ci deve impedire di vivere l’amicizia con Dio”. “Se viviamo l’amicizia con Dio capiamo la misericordia – prosegue – e questa non diventa un sacrificio, ma esattamente il suo contrario: una gioia”. “Guardare con misericordia – spiega l’arcivescovo – ci fa scoprire gli altri. Questo non è un prezzo che si paga per cui poi si dice: ‘Ora sono a posto’. Qualche volta capita che si dica: ‘Ma io ho già fatto abbastanza!’. In realtà quando uno vuole bene si accorge di quanto ha voglia di fare ancora di più”. “È contento di quello che ha fatto, ovviamente, perché nella misericordia c’è sempre una pienezza, una sazietà, ma allo stesso tempo c’è anche il desiderio che questo cresca, aumenti e resti”. Interrogato sulla prossima visita del Papa, Zuppi ha affermato che Bologna si sta preparando “con grande gioia, con una grande aspettativa e una grande attesa che certamente aumenterà nelle prossime settimane”.