Diocesi: mons. Gristina (Catania), “la patria di Agata dev’essere conosciuta per impegno e onestà di tutti, non per episodi che ne infangano la bellezza”

“Catania, la patria di Agata, dev’essere conosciuta per l’impegno e l’onestà da parte di tutti noi e non per qualche episodio che ne infanga la bellezza”. Lo ha affermato questa sera l’arcivescovo di Catania, mons. Salvatore Gristina, nel corso della celebrazione eucaristica che ha presieduto in cattedrale in occasione del 891° anniversario della traslazione delle reliquie di sant’Agata. “Ci sforziamo di essere buoni cristiani e buoni cittadini; cerchiamo di essere accoglienti e solidali soprattutto nei riguardi delle persone bisognose, disagiate, e particolarmente degli immigrati”, ha osservato Gristina. “Catania – ha aggiunto – ha un elevato numero di persone che, nel volontariato civile ed ecclesiale, esercitano le opere di misericordia corporale e spirituale”. “Ma – ha rilevato l’arcivescovo – non possiamo chiudere gli occhi davanti a gravi comportamenti contrari ai comandamenti di Dio che possiamo registrare attorno a noi, e che, talvolta, dobbiamo, purtroppo, riscontrare anche in noi”. Il riferimento è “a gesti di violenza verso persone che svolgono il loro servizio negli ospedali, nei mezzi pubblici, a qualche indecoroso comportamento verso turisti, alla vergognosa profanazione del monumentale altarino in via Dusmet noto come ‘fontanella di sant’Agata’”. Secondo Gristina, “il rispetto della vita, la correttezza pubblica e privata, l’ordine pubblico, la ricerca del bene comune, la custodia dell’ambiente, l’impegno a non fare del nostro bel territorio una discarica a cielo aperto, devono essere comportamento abituale da parte di tutti”. “Sant’Agata – ha ammonito – ci vuole onesti cittadini e questa sera chiede a noi suoi devoti di toglierci ogni comportamento contrario ai comandamenti del Signore e alle disposizioni pubbliche, alle leggi che davvero mirano a rendere più umana e più bella la vita comune”.