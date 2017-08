Cile: messa di suffragio per il vescovo Bernardo Cazzaro, “pastore saggio e prudente”

Si è tenuta ieri nella cattedrale di Puerto Montt (Cile) alla vigilia delle esequie che si terranno oggi a Vicenza nella basilica di Monte Berico, una messa di suffragio per mons. Bernardo Cazzaro, Servo di Maria e arcivescovo emerito di Puerto Montt, morto domenica 13 agosto all’età di 92 anni. La celebrazione è stata presieduta dall’arcivescovo della diocesi cilena, mons. Cristián Caro Cordero, immediato successore di mons. Cazzaro, e concelebrata da mons. Juan María Agurto, vescovo di Ancud, da mons. Juan Barros, vescovo di Osorno, e da numerosi sacerdoti.

L’omelia è stata affidata dall’arcivescovo a don Daniel Acuña Burgos, attuale vicario per l’educazione e vicario generale dell’arcidiocesi durante l’episcopato di mons. Cazzaro. Il sacerdote ha ripercorso alcuni tratti centrali dell’azione pastorale di mons. Cazzaro a Puerto Montt, tra il 1988 e il 2001. “Questa porzione di popolo di Dio – ha spiegato il sacerdote – si è affidato alla cura pastorale di don Bernardo e lui, nelle vicissitudini di ogni giorno, in ogni necessità pastorale, ha ascoltato la voce del Maestro ed ha cercato senza dubbio che ciascuna necessità fosse affrontata e soddisfatta in modo saggio e prudente”. Ed ha proseguito: “Credo che tutti siamo d’accordo che era un uomo di Dio, che cercava con sincerità il Signore ed ha operato mosso dallo zelo dei santi pastori di servire il suo popolo, partendo dal suo rapporto personale con Dio”. Don Acuña ha indicato come testimoni delle sue parole i sacerdoti, i religiosi, i diaconi, i tantissimi laici operatori pastorali da lui formati. Ed ha messo in risalto la pietà eucaristica di mons. Cazzaro, la sua cura per la liturgia, la sua capacità di incontro personale.