Caldo: Coldiretti, da clima anomalo 2 miliardi di danni. Per made in Italy controllare etichettatura di origine

Agosto bollente in Italia dove le temperature massime sono risultate superiori di 3,9 gradi la media mentre le precipitazioni sono risultate in calo del 62,3% con una crisi idrica di portata storica a livello nazionale. E’ quanto afferma Coldiretti sulla base dei dati Ucea relativi alla prima decade del mese che evidenzia una situazione di criticità diffusa sul territorio con nubifragi e grandine che hanno aumentato i danni portando le perdite a oltre 2 miliardi per coltivazioni e allevamenti. Un andamento climatico anomalo e siccitoso, come dimostra lo stato di difficoltà dei corsi d’acqua con il Po che a Boretto ha un livello idrometrico di -2,92 metri mentre lo stato di riempimento dei laghi va dal 42% per il Maggiore al 38,8% per quello di Coma fino al 25,6% per il Garda. Le colture più colpite sono cereali, pomodoro da industria, lattiero caseario, olio di oliva, ortaggi e legumi. Per quanto riguarda l’olio, Coldiretti invita a difendersi dalle contraffazioni facendo attenzione all’etichettatura di origine che obbligatoriamente indica l’origine sulle bottiglie di extravergine anche se in caratteri minuscoli e spesso nel retro delle bottiglie. “Privilegiare – precisa l’associazione – quelle che indicano 100% italiano, quelle a denominazione di origine o gli acquisti diretti dal produttore o nei mercati di campagna amica”. Il rischio di prodotto straniero spacciato per italiano è presente anche per il pomodoro da conserva. Attualmente l’etichettatura di origine è obbligatoria solo per la passata di pomodoro, ma Coldiretti chiede che venga estesa a tutti i derivati. Una esigenza che vale anche per il grano utilizzato per la pasta con la necessità di rendere immediatamente operativo il decreto interministeriale firmato dal ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina e da Carlo Calenda che obbliga ad indicare in etichetta la provenienza del grano impiegato.