Barcellona: Juncker (Commissione Ue), vicinanza a famiglie vittime e a popolazione. “Non ci faremo intimidire”

“Questo vile attentato ha intenzionalmente preso di mira persone che si stavano godendo la vita e trascorrendo tempo con la famiglia e gli amici. Non ci faremo mai intimidire da questa barbarie”. Ad affermarlo è il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, commentando l’attacco terroristico di questo pomeriggio a Barcellona. “È con profondo dolore e angoscia – si legge in una dichiarazione diffusa questa sera – che ho appreso dell’attacco terroristico che ha colpito il cuore di Barcellona questo pomeriggio. Mando le mie più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime, al primo ministro Rajoy e al popolo spagnolo. I miei pensieri sono con la popolazione di Barcellona”. Juncker rivolge inoltre “un pensiero speciale per le persone che in modo eroico hanno reagito correndo verso il pericolo per aiutare gli altri, e per le forze di sicurezza che stanno lavorando per tenere al sicuro la popolazione”. La Commissione, conclude, “è a disposizione delle autorità per offrire ogni aiuto e assistenza necessari”.