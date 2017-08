Barcellona: furgone sulla folla. Ci sono morti. Per la polizia è terrorismo. Mons.Tamayo (vescovi), “seguiamo con preoccupazione”

Questa sera un furgone si è lanciato sulla folla sulla Rambla de Canaletes a Barcellona, in Spagna, in centro città. Sul posto sono intervenute le squadre d’emergenza che hanno bloccato tutti gli accessi all’area. Secondo la stampa locale ci sarebbero morti e feriti. L’uomo alla guida del furgone sarebbe riuscito a fuggire a piedi: chiuse tutte le stazioni della metropolitana. Per la polizia si tratta di un attacco terroristico. Secondo l’emittente Tv-3s l’autista si è asserragliato con degli ostaggi in un ristorante turco vicino al mercato della Boqueria, dove “El Periodico” riferisce di una sparatoria in corso.

Seguimos con preocupación y 🙏 la situación de víctimas del atropello masivo en las Ramblas. Nuestra solidaridad con las victimas y Barcelona — José M. Gil Tamayo (@jmgilt) August 17, 2017

“Seguiamo con preoccupazione la situazione delle vittime dell’investimento sulla Rambla. La nostra solidarietà con le vittime e Barcellona”, scrive José M. Gil Tamayo, segretario generale della Conferenza episcopale spagnola, in un tweet delle 18.10.