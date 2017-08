Vacanze: Coldiretti, svolta salutista per gli italiani a tavola. Nuova App “Farmersforyou”

A tavola fuori casa 2 italiani su 3 durante le vacanze estive con il 39% che ha scelto di privilegiare per mangiare il ristorante, l’11% la pizzeria, l’8% negli agriturismi con la stessa percentuale di pub, fast food e ambulanti. È quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’. Un andamento – osserva Coldiretti – confermato dal bilancio del weekend di Ferragosto che quasi la metà degli italiani (47%) ha scelto di trascorrere fuori casa. “Circa un terzo della spesa di italiani e stranieri in vacanza in Italia – sottolinea Coldiretti – è destinato alla tavola, con una decisa svolta verso prodotti ad alto valore salutistico nell’estate 2017”. Orientamento importante per l’Italia, leader mondiale nel turismo enogastronomico e che ha conquistato nel 2017 il primo posto come Paese più sano al mondo secondo la classifica Bloomberg Global Health Index che analizza le condizioni di salute di 163 nazioni. Il forte aumento dell’offerta del benessere a tavola va dall’incremento dell’11% della richiesta di cibi integrali a quello del 26% degli alimenti senza glutine, dal +20% del biologico al +7% delle bevande vegetali registrato da Nielsen nel 2017. Molto gettonati gli agriturismo con oltre 7 milioni di presenze previste nell’estate 2017 (+8 per cento rispetto allo scorso anno). In Italia ci sono oltre 22mila aziende agricole autorizzate all’esercizio dell’agriturismo che aiutano a conservare un patrimonio di 4965 prodotti alimentari tradizionali e 291 specialità Dop/Igp registrate a livello comunitario. E non è meno rilevante la scelta di vietare le coltivazioni Ogm e la carne agli. Un tesoro che ora può essere scoperto grazie alla nuova App “Farmersforyou” il nuovo servizio di Coldiretti che sullo smartphone o sul tablet permette di accedere a tutta la rete di Campagna amica, il più grande circuito europeo di vendita diretta degli agricoltori.