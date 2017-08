Sierra Leone: Wfp distribuisce aiuti alimentari a 7.500 persone colpite da frane e alluvioni

L’agenzia Onu World food programme (Wfp) sta distribuendo assistenza alimentare a 7.500 persone colpite dalle ingenti frane e alluvioni che, in Sierra Leone, hanno causato molte vittime e lasciato un numero ancora maggiore di persone senza un tetto e con un disperato bisogno di assistenza. A poche ore dalle frane che, lunedì, hanno colpito alcune zone nei pressi di Freetown, il Wfp ha iniziato a distribuire razioni iniziali di riso, legumi, olio vegetale e sale, sufficienti per due settimane, alle comunità maggiormente colpite di Regent, Sugar Load e Mortomeh, nei dintorni della capitale. L’assistenza sarà fornita sia a chi è sopravvissuto alle frane che alle famiglie ospitanti, oltre che agli addetti ai soccorsi e a chi lavora negli obitori. “Le frane hanno lasciato una scia di morte e devastazione” ha detto Housainou Taal, rappresentante e direttore Wfp nel Paese. “I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alle vittime e alle loro famiglie. Ci stiamo ora concentrando sui sopravvissuti, in modo che possano ristabilirsi e riprendere le proprie vite”. L’esperienza dell’epidemia di Ebola in Sierra Leone ha preparato la comunità umanitaria ad offrire una risposta rapida e congiunta a questa emergenza. Oltre a consegnare assistenza alimentare, il Wfp sta lavorando a stretto contatto con il governo e gli altri partner negli sforzi di ricerca e recupero, specialmente nella fornitura di servizi logistici, mappature geospaziali delle aree del disastro e altro supporto. “Possiamo solo sperare che smettano le piogge e le alluvioni improvvise, così che l’attuale emergenza non si trasformi in una catastrofe più grande”, ha aggiunto Taal.