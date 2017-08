Roma: Ercoli (Medicina solidale), “decine famiglie con minori sgomberate o sfrattate, è emergenza”

“A Roma purtroppo in questo periodo non c’è solo il problema degli anziani. In questi giorni decine di famiglie con minori sono state sfrattate e sgomberate in varie zone della città. Il silenzio assordante delle istituzioni e di una parte della società civile ci preoccupa profondamente”. Lo afferma oggi Lucia Ercoli, direttore dell’associazione Medicina Solidale. “Sembra – aggiunge Ercoli – che il problema se pur legittimo sia solo la terza età nella nostra città. Ma non è così. Ci sono decine di minori che vivono in strada. Questa secondo noi è la vera emergenza da affrontare subito”.