Papa Francesco: telegramma di cordoglio per vittime alluvione e frana in Sierra Leone

Preghiere, solidarietà e vicinanza alle famiglie e alle vittime dell’alluvione e dalla frana che hanno colpito lunedì la capitale della Sierra Leone, Freetown, è stata espressa oggi da Papa Francesco, in un telegramma di cordoglio inviato dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin all’arcivescovo di Freetown, Charles Edward Tamba. “Profondamente rattristato per le devastanti conseguenze della frana nei dintorni di Freetown – si legge nel telegramma -, Papa Francesco assicura a chi ha perso i propri cari la sua vicinanza in questo momento difficile”. Il Papa “prega per i morti e invoca la benedizione divina, la forza e la consolazione per le famiglie addolorate e gli amici”. Papa Francesco esprime anche “solidarietà con i soccorritori e le persone coinvolte negli aiuti a sostegno delle vittime del disastro”.