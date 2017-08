Papa Francesco: Angelus, “Maria è la prima discepola, ci precede nel pellegrinaggio” ed è “modello di virtù e di fede”

“Portando Gesù – ha spiegato ancora Papa Francesco ieri, solennità della Vergine assunta in cielo, prima della recita dell’Angelus in piazza San Pietro – la Madonna porta anche a noi una gioia nuova, piena di significato; ci porta una nuova capacità di attraversare con fede i momenti più dolorosi e difficili; ci porta la capacità di misericordia, per perdonarci, comprenderci, sostenerci gli uni gli altri”. “Maria – le parole del Pontefice – è modello di virtù e di fede. Nel contemplarla oggi assunta in Cielo, al compimento finale del suo itinerario terreno, la ringraziamo perché sempre ci precede nel pellegrinaggio della vita e della fede – è la prima discepola”. “E le chiediamo – l’invocazione conclusiva di Francesco – che ci custodisca e ci sostenga; che possiamo avere una fede forte, gioiosa e misericordiosa; che ci aiuti ad essere santi, per incontrarci con lei, un giorno, in Paradiso”.