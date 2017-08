Natuzza Evolo: mons. Renzo (Mileto), a breve incontro con Cda Fondazione per “trovare accordo rispettoso delle parti”

Natuzza Evolo

Dopo la revoca del Decreto di approvazione dello statuto della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, il vescovo di Nicotera-Tropea, mons. Luigi Renzo, scrive ai Cenacoli di preghiera ispirati dalla spiritualità della mistica Natuzza Evolo specificando che essi hanno “avuto e mantengono autonomamente il riconoscimento della Chiesa diocesana”. Il presule afferma, tra l’altro: “È mio desiderio rilanciare in maniera anche più organica e ordinata la vostra presenza nelle diocesi italiane dove operate; ed è mia intenzione, con la collaborazione vostra, di prendere contatto con i vescovi d’Italia dove operate per segnalarvi ed eventualmente rendervi più visibili e soprattutto canonicamente riconosciuti. Non basta il solo riconoscimento di questa diocesi, anche se necessario”. Il presule definisce “non ecclesiale” né “secondo norma” l’eventuale attività di Cenacoli “senza che il proprio vescovo locale sappia nulla”. Questi vanno “riconosciuti e inseriti a pieno titolo nella pastorale diocesana”. Mons. Renzo si dice certo che quanto sta succedendo con la Fondazione “si chiarirà e si definirà presto” e annuncia un incontro con il suo Cda nei prossimi giorni “al fine di trovare un accordo rispettoso delle parti”. Sgombrando il campo da eventuali equivoci sul suo comportamento, sottolinea la necessità che “i rapporti di intesa e di collaborazione tra diocesi e Fondazione siano chiari e definiti senza rischi per il futuro”. Il presule afferma di avvalersi del conforto del Consiglio presbiterale diocesano e della consulenza dell’Ufficio giuridico Cei, della Nunziatura apostolica in Italia, della Segnatura apostolica, della Segreteria di Stato vaticana. Quanto alla chiesa costruita con le offerte dei devoti, “essendo di proprietà privata” mons. Renzo fa sapere che il Codice di diritto canonico gli vieta di consacrarla, ma si dice pronto a farlo qualora venga affidata alla diocesi. In merito alla causa di beatificazione della mistica, “momentaneamente sospesa”, informa che con la segreteria della Congregazione della fede sta studiando il modo di superare gli ostacoli “che purtroppo si sono frapposti”. Mons. Renzo dà quindi appuntamento a Paravati il 23 agosto nell’anniversario della nascita di Natuzza Evolo.