Meeting Rimini: tanti percorsi di gusto dalle specialità regionali agli street food

Gustose novità anche gastronomiche al Meeting di Rimini (20-26 agosto) con ristoranti, bar e fast food per tutti i palati, specialità regionali a prezzi esclusivi. Per chi arriva al #meeting17 e vuole assaggiare le specialità locali, nel padiglione C5 trova Azdora, ristorante romagnolo che propone i piatti tipici: lasagne, strozzapreti, cannelloni e la leggendaria piadina. Sempre nel padiglione C5, il ristorante “Corte San Nicola” offre il meglio della cucina pugliese: orecchiette con cime di rapa, cavatelli con le cicerchie, bombette di capocollo di Martina Franca, parmigiana, focacce, polpo fritto. Nel padiglione A2 arriva al Meeting Napizz, che porta in Fiera i sapori e i colori della migliore friggitoria e pizzeria partenopea. Pizza, crocchette, saltimbocca, focaccelle e insalate. Dedicato alle famiglie che cercano un pranzo veloce senza rinunciare al gusto, nel padiglione A3 ecco pronto il Family’s Fast Food, il meglio del fast food sano e genuino. Come ormai tradizione, torna poi il Bar Alcamo nel padiglione B1 con le sue tipicità siciliane. Spazio anche ai vegetariani con il ristorante Benessere Orogel e le sue specialità di verdure e cereali cucinate in maniera classica o rivisitate. In C1 torna il cibo americano: hamburger e hot dog all’interno degli stand, caratterizzati dall’allestimento che riprende il tema della Route 66. Grande novità, infine, nell’area Fast Food: per i fanatici dei salumi regionali una gustosissima spianata con mortadella affettata direttamente da una mortadella di sei quintali esposta in modo scenografico. Non mancheranno gelaterie e punti ristorativi con crepes, waffel croccanti e altri dolci sfiziosi. Nella Piscina Est, il Bar Meeting offre birra, bibite e succhi di frutta, accompagnati da gustosi bocconcini salati.