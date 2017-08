Media vaticani: mons. Viganò al 10° Muticom, “da Papa Francesco una comunicazione unconventional”

“La comunicazione nella Chiesa secondo la prospettiva di papa Francesco”, è questo il titolo della relazione di mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la comunicazione (SpC) della Santa Sede, che proporrà il discorso inaugurale del Congresso biennale sulla comunicazione promosso dalla Conferenza episcopale in Brasile, 10° Mutirão Brasileiro de Comunicação (Muticom | www.muticom.com.br).

Mons. Dario E. Viganò ha anticipato al Sir la linea della sua relazione. Il primo momento dell’intervento sarà dedicato alla comunicazione di papa Francesco; il secondo invece sarà incentrato sulla spiegazione e condivisione del processo di riforma dei media della Santa Sede. “Ritengo che prima di comprendere il senso profondo della riforma sia necessario capire alcuni degli aspetti propri della comunicazione di papa Bergoglio, una comunicazione che potremmo dire ‘unconventional’, fortemente pragmatica. In più di un’occasione mi è capitato di sottolineare come Francesco abbia la capacità di ridefinire codici e forme della comunicazione, utilizzando con creatività, per nulla convenzionale, aneddoti, parabole e metafore. Un modo per mettersi in comunicazione con l’altro, per accorciare le distanze e favorire il dialogo”.

Ancora: “Razionalità narrativa e compassione” sono il “fondamento delle sue azioni comunicative non convenzionali. Una comunicazione, quella del Papa, che non è mai solo una ‘comunicazione in uscita’, piuttosto presuppone sempre la valorizzazione della presenza e delle istanze dei propri interlocutori”.

“Il linguaggio di Francesco – ha indicato mons. Viganò – non si ferma mai all’atto poco impegnativo del ‘sentire’, la voce del destinatario, ma implica sempre la capacità di ‘ascoltare’: l’ascolto è un’attività molto più impegnativa, che consiste nell’approfondire la relazione con l’altro”.