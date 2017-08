Assunta: card. Osoro (Madrid), “una Chiesa che sorprende e interroga”

“Insieme a Maria, cerchiamo di essere una Chiesa che sorprende e interroga”: questo l’invito del cardinale Carlos Osoro, arcivescovo di Madrid, durante la solenne celebrazione di ieri pomeriggio, solennità dell’Assunzione di Maria nella parrocchia de la Paloma. L’arcidiocesi di Madrid celebra in questa giornata la festa di Nuestra Señora de la Paloma, con offerte di fiori nella piazza della Virgen de la Paloma, celebrazioni e una processione finale. “Maria ci dice che Dio ci risponde sempre, liberandoci, curandoci – ha detto il card. Osoro -. Cerchiamo di essere capaci di vivere con la stessa forza che ha sostenuto la vita di Maria”. “Essere come Maria” significa “uscire a parlare con tutti, incontrando le persone nelle loro vite reali”, “abbracciando tutti”, affinché “tutti possano essere accolti per vivere l’esperienza dell’amore di Cristo”.