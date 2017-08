Vescovi Brasile: dal 16 al 20 agosto il 10° Muticom. Relazione di apertura di mons. Viganò

Dal 16 al 20 agosto 2017 nella diocesi di Joinville, nello Stato di Santa Catarina in Brasile, si terrà il 10° Mutirão Brasileiro de Comunicação (Muticom | www.muticom.com.br), importante congresso di comunicazione organizzato ogni due anni dalla Conferenza episcopale brasiliana. Tema scelto per il nuovo appuntamento con tutti i giornalisti e gli operatori della comunicazione è “Educare alla comunicazione” (“Educar para Comunicação”).

A tenere la relazione di apertura sarà mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione (SpC) della Santa Sede. “È la seconda volta – spiega mons. Viganò al Sir – che vengo invitato a tenere il discorso inaugurale per questo Convegno della Chiesa brasiliana dedicato al mondo dei media e della comunicazione, ai cambiamenti sotto il profilo tecnologico, ma anche alle ricadute (tra opportunità e insidie) sulla vita delle persone. Nel 2011 il tema dell’incontro di Rio de Janeiro era ‘Comunicazione e Vita: Diversità e mobilità’, oggi la riflessione si sposta su un argomento forse ancora più sensibile e prioritario, l’educazione alla buona comunicazione”. La formazione per i giornalisti e gli operatori dei media è un tema molto caro a papa Francesco, come sottolinea sempre il Prefetto: “È fondamentale e strategico avere dei protagonisti della comunicazione preparati, capaci di saper abitare con professionalità il mondo media e seguire anche lo spirito del Vangelo, proponendo agli uomini e alle donne di oggi ‘narrazioni contrassegnate dalla logica della buona notizia’ (51ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali)”.