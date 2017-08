Polonia: Gorzow Wielkopolski, dopo l’incendio della cattedrale si prega nella sede di una banca. Ieri la prima messa

Dopo l’incendio della cattedrale, ora i fedeli pregano in banca. La prima messa nella nuova “cappella” è stata celebrata ieri, domenica 13 agosto. Succede a Gorzow Wielkopolski, una cittadina polacca di 150mila abitanti dove il 1° luglio il fuoco danneggiò gravemente la cattedrale. I lavori di messa in sicurezza e il restauro dell’edificio dureranno almeno due anni. In questo tempo a sostituire la chiesa sarà una banca la cui sede centrale, sita in un moderno grattacielo, è stata trasformata in un luogo di culto. E così panche di legno hanno sostituito gli sportelli mentre l’altare è stato attrezzato al posto delle scrivanie dirigenziali. Fino a ieri le funzioni domenicali venivano celebrate nella grande piazza del mercato di Gorzow, mentre le liturgie infrasettimanali in altre chiesette della cittadina.