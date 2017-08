Meeting di Rimini: tutti gli incontri in diretta streaming su Youtube. Ogni giorno due dirette su Facebook

Sempre più social il Meeting di Rimini (20-26 agosto). L’edizione 2017, la XXXVIII, corre sempre più sulla rete. Tutti gli incontri saranno in diretta streaming sul canale Youtube; e da quest’anno due appuntamenti giornalieri saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook del Meeting. Il palinsesto completo delle dirette streaming è già disponibile sul sito del Meeting, sotto la voce di menu “Meeting Tv” o cliccando sul seguente link: Palinsesto 2017.Il Social Media Team del Meeting è già all’opera per condividere ogni momento dell’evento, oltre che su Youtube e Facebook, su Twitter, Instagram e Linkedin; le immagini e le gallery più belle saranno invece caricate e rese disponibili giornalmente su Flickr.

È #meeting17 l’hashtag ufficiale per seguire la manifestazione, punto di riferimento per tutti gli aggiornamenti, curiosità, notizie, anticipazioni, contenuti multimediali, interviste, commenti e vita del Meeting in tempo reale. Altra novità dell’edizione 2017 saranno le Video News: ogni giorno sul sito ufficiale del Meeting e su Il Sussidiario interviste in anteprima, notizie, commenti e anticipazioni sul programma di ogni giornata. Confermato anche il Quotidiano Meeting che uscirà dal 20 al 26 agosto, sarà distribuito in fiera a tutti i visitatori e sarà disponibile tutte le mattine anche online sul sito della manifestazione.