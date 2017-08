Ferragosto: Coldiretti, 400mila in agriturismo, +10% rispetto a 2016. Sette milioni in tutta l’estate

Sono circa 400mila i vacanzieri che hanno scelto di trascorrere il ferragosto 2017 in agriturismo “all’insegna – afferma Coldiretti – della buona tavola e del relax all’aria aperta”. Le stime di Coldiretti, sulla base delle indicazioni di Campagna Amica, registrano un aumento del 10% rispetto allo scorso anno. “Se la cucina è una delle ragioni principali per scegliere l’agriturismo, sono sempre più spesso offerti programmi ricreativi come equitazione, tiro con l’arco, trekking, ma non mancano – continua Coldiretti – attività culturali come visita di percorsi archeologici o naturalistici”. Dalla caponata di melanzane, tipicamente siciliana, alle frittole di maiale calabresi, dalla pastasciutta al sugo di papera che sono un cavallo di battaglia dell’Umbria agli zitoni di ferragosto tipica pasta caratteristica della Costiera amalfitana condita con pomodori freschi e secchi, dal coniglio all’ischitana tipico dell’Isola del golfo di Napoli alle lumache di Belluno, “sono solo alcuni dei menu tipici della tradizione che gli italiani riscoprono negli agriturismi”. Complessivamente, secondo Coldiretti, si prevedono oltre 7 milioni di presenze previste negli agriturismi italiani nell’estate 2017 con un aumento stimato pari all’8 per cento rispetto allo scorso anno “per effetto soprattutto degli stranieri che hanno sorpassato gli italiani. L’Italia puo’ contare su una offerta capillare diffusa lungo tutta la penisola con oltre 22mila aziende agricole autorizzate all’esercizio dell’agriturismo”.