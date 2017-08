Diocesi: Assisi, domani rosario per la pace con il vescovo Sorrentino nel Santuario della Spogliazione

“Non possiamo rimanere indifferenti nei confronti di un mondo ferito da violenza, guerre, violazione di diritti umani. Non possiamo restare inerti, mentre ascoltiamo parole che riportano in scena addirittura la minaccia nucleare. Assisi intende far risuonare un’implorazione di saggezza, di pace, di solidarietà”. È con queste parole che il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, rinnova l’invito a partecipare direttamente o attraverso il collegamento con la pagina Facebook della diocesi al rosario per la pace che verrà recitato domani alle 18 nel Santuario della Spogliazione. “San Giovanni Paolo II – spiega – invitò in questa città, per chiedere il dono della pace, tutti i ‘credenti”’del mondo, delle diverse tradizioni religiose. Per questo, ogni 27 del mese, ci ritroviamo idealmente in preghiera per questa intenzione”. “Nella festa dell’Assunzione di Maria al cielo – prosegue -, vogliamo in qualche modo anticipare e prolungare questa preghiera”. Affinché ci sia questo coinvolgimento e un coro unanime si innalzi dalla città di San Francesco le intenzioni verranno recitate da persone di diversi Paesi e allo snodarsi dei singoli misteri si ricorderanno i differenti continenti. “Qui dove Francesco, sulle orme di Gesù, si è spogliato di tutto, affrontando un mondo violento con una nudità disarmante – sottolinea ancora il vescovo – vogliamo far salire la nostra invocazione”. La Vergine Assunta in cielo, conclude, “stimola il nostro impegno a guardare e costruire il mondo con occhi di speranza. Un abbraccio di pace per soffocare l’urlo della guerra, di ogni guerra, in ogni parte del mondo”.