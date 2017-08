Antoniano Bologna: tra oggi e domani a Torri del Benaco conclusione tour di selezioni per 60° Zecchino d’oro

Si conclude in concomitanza con il Ferragosto il tour delle selezioni nazionali dello Zecchino d’Oro, il concorso canoro promosso dall’Antoniano di Bologna che quest’anno taglia il traguardo della 60ª edizione. Il tour è organizzato dal project manager Claudio Zambelli, per l’undicesimo anno consecutivo, con l’obiettivo di cercare i piccoli interpreti dei 12 brani inediti curati da Peppe Vessicchio. Il 60° Zecchino d’Oro si svolgerà dal 19 novembre al 10 dicembre con la diretta domenicale su RaiUno oltre allo speciale serale dell’8 dicembre sempre su RaiUno. Partito a gennaio dalla Val di Fiemme, il tour ha toccato 15 regioni italiane per un totale di 35 tappe, 7 eventi speciali e circa 20mila bambini e relative famiglie coinvolte. L’appuntamento finale è in corso oggi, lunedì 14 agosto, con le audizioni che si svolgono fino alle 18 presso il Cinema-Teatro a Torri del Benaco (Verona) e lo spettacolo teatrale “Canta con noi lo Zecchino d’Oro” alle 21 in piazza Calderini. Domani sera, sempre alle 21 in piazza Calderini, si terrà invece lo spettacolo dei piccoli interpreti finalisti “Serata d’Oro… Zecchino!” presentato da Francesca Fialdini e da Marco Lui. Il 30 agosto gli 80 piccoli interpreti selezionati in tutta Italia si esibiranno presso l’Antoniano di Bologna dove verranno definiti i solisti del 60° Zecchino d’Oro.