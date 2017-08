A Sua Immagine: domani puntata speciale dedicata all’Assunzione

Puntata speciale dedicata alla figura di Maria, all’Assunzione della Vergine in Cielo, per la rubrica religiosa di Rai Uno “A Sua Immagine”, programma realizzato in collaborazione con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei, a firma di Laura Misiti e Gianni Epifani.

Martedì 15 Agosto su Rai Uno, alle ore 10.30, la conduttrice Lorena Bianchetti rifletterà sulla figura di Maria insieme a don Walter Insero, Ufficio comunicazioni sociali del Vicariato di Roma, e alla teologa Anna Pia Viola.

Nel corso del programma verranno mostrati festeggiamenti e tradizioni popolari che si snodano lungo la nostra Penisola, tra cui: la Dormizione di Maria a Tulsa, la statua miracolosa della Vergine a Ispica, il più antico Palio mariano della storia, la Cavalcata di Fermo. Ancora, verrà riproposto il Cinegiornale della proclamazione del dogma relativo all’Assunta, con le parole di Pio XII il 1° novembre 1950.

Alle ore 10.55 spazio alla Santa Messa, che verrà trasmessa dalla Chiesa S. Maria Assunta in Castroreale (Me). La regia della ripresa televisiva è affidata a Gianni Epifani, mentre il commento è di Elena Bolasco.

Al termine della celebrazione eucaristica si tornerà nuovamente in studio con Lorena Bianchetti e i suoi ospiti, per continuare a parlare di silenzio e di giovani in ricerca. Alle ore 12.00 collegamento in diretta con piazza San Pietro per l’Angelus di papa Francesco.