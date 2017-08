Vacanze: Coldiretti/Iké, “a Ferragosto partenze per il 47% degli italiani”

“Quasi la metà degli italiani (47%) ha scelto di muoversi per trascorrere il Ferragosto a casa di parenti/amici, in vacanza, al mare, in campagna o in montagna”. È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Ixé sulle mete scelte dagli italiani per trascorrere il Ferragosto. “Per poco meno di un italiano su cinque (17%) – sottolinea la Coldiretti – si tratta di un giorno come gli altri e non si intende fare nulla di particolare, mentre la stessa percentuale coglie l’occasione per stare in casa a riposare”. “Tra le mete più gettonate nell’occasione – precisa la Coldiretti – con il 13% c’è la casa di parenti e amici per trascorrere la giornata in un clima di relax e convivialità, ma in molti (9%) scelgono la campagna, i parchi o le aree naturali come alternativa al mare e alla montagna”. Secondo Coldiretti, “il weekend di Ferragosto resta il momento clou delle vacanze degli italiani che quest’anno evidenziano una sorprendente ripresa sia nelle presenze che nella spesa, anche per il mutato quadro internazionale”. “Per gli oltre 38 milioni di italiani in vacanza estiva (+9% in più dello scorso anno) la spesa stanziata è di 803 euro a testa”. “La convivialità a tavola, l’ingrediente principale della giornata di Ferragosto, diventa – conclude la Coldiretti – uno dei principali motivi di svago tanto che per quasi 2 italiani su tre (63%) è rilevante la spesa prodotti tipici, per pranzi e cene che rappresentano un momento importante della giornata di Ferragosto”.