Sinodo18: card. Baldisseri, il Papa vuole che i giovani siano i veri protagonisti dell’incontro

Papa Francesco esorta i giovani di tutto il mondo – con un tweet lanciato oggi sull’account @Pontifex – a far sentire la propria voce in vista del Sinodo a loro dedicato, in programma l’ottobre del prossimo anno. L’iniziativa del Papa viene accolta con gioia dal cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei Vescovi, che anche in questo periodo estivo sta lavorando per l’importante appuntamento ecclesiale del prossimo anno.

Cari giovani, voi siete la speranza della Chiesa. Come sognate il vostro futuro? Partecipate al #sinodo18! https://t.co/OepaOOkfeF — Papa Francesco (@Pontifex_it) August 12, 2017

“Sono veramente lieto che il Santo Padre intervenga con il suo tweet e interviene sui giovani in questo momento anche nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale della gioventù dell’Onu”, spiega il cardinale alla Radio Vaticana, aggiungendo: “Stiamo lavorando per la preparazione al Sinodo 2018 e abbiamo dato molta importanza alle comunicazioni sociali. Vorrei sottolineare che il Sinodo dei vescovi ha istituito recentemente un sito speciale per i giovani. Soprattutto, abbiamo messo un nuovo questionario adatto proprio per i giovani. Il sito si chiama youth.synod2018.va. Questo tweet sicuramente è uno stimolo grande: è il Papa che si rivolge direttamente alla gioventù. In occasione della Veglia della settimana di preparazione alla Giornata mondiale della gioventù, il Papa ha detto: ‘Il Sinodo è dei giovani: è vostro!’”. Il cardinale ricorda che, dall’11 al 15 settembre, si terrà a Roma un convegno di esperti che studieranno la tematica della gioventù. “Questi esperti – spiega -, naturalmente, sono persone che conoscono bene, da un punto di vista scientifico e anche pratico, il campo della gioventù. È uno studio di fondo che sarà poi messo a disposizione degli accompagnatori e anche degli accompagnati, che sarebbero i giovani. Dobbiamo quindi lavorare tutti insieme per la costruzione di una società, e dobbiamo incominciare oggi con voi, cari giovani!”.