Papa Francesco: “Cari giovani, voi siete la speranza della Chiesa”

“Cari giovani, voi siete la speranza della Chiesa. Come sognate il vostro futuro? Partecipate al #sinodo18!”. È il tweet di Papa Francesco pubblicato sull’account @Pontifex nella Giornata internazionale Onu della gioventù.

Nel tweet, il Papa richiama con un link il questionario on line rivolto ai giovani di tutto il mondo fra i 16 e i 29 anni, affinché possano far sentire la propria voce in vista del Sinodo che, nell’ottobre del 2018, vedrà i padri sinodali di tutto il mondo riunirsi sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.