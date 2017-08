Giovani: Giornata mondiale Onu, il contributo delle nuove generazioni per la costruzione della pace

“I giovani costruiscono la pace”: è il tema scelto per l’odierna Giornata mondiale della gioventù, promossa dalle Nazioni Unite allo scopo di sottolineare “il ruolo cruciale svolto dai giovani nella prevenzione dei conflitti in quanto agenti del cambiamento, così come il loro contributo per la promozione di società inclusive, aperte alla giustizia sociale e allo sviluppo sostenibile”. Il programma di quest’anno si sofferma sul Programma Onu per lo sviluppo sostenibile, orizzonte 2030, che al numero 16 ricorda proprio l’impegno per la realizzazione di società pacificate, giuste e aperte, attente a operare risposte efficaci alle sfide in atto. Per ulteriori informazioni sulla Giornata mondiale: http://www.un.org/en/events/youthday/