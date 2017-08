A Sua Immagine: sabato 12 agosto, alla scoperta di Pistoia, “la piccola Santiago”. Domenica 13 agosto, “pellegrini del silenzio”

È Pistoia la meta scelta da “A Sua Immagine” per la puntata di sabato 12 agosto, alle 17.10 su Rai Uno. La storica rubrica di approfondimento religioso della Rai, in collaborazione con la Chiesa cattolica italiana, un programma firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, questa settimana ci condurrà alla scoperta della città toscana definita la “piccola Santiago”, legata appunto al culto di san Giacomo apostolo. Famosa per i pulpiti delle sue chiese e conosciuta nel mondo come “Città verde” d’Europa, Pistoia nel 2017 è anche Capitale italiana della cultura. La conduttrice del programma Lorena Bianchetti sarà nella cittadina toscana insieme agli studiosi Lorenzo Cipriani e Maria Cristina Masdea. Alle 17.30 spazio a “Le ragioni della speranza” con don Maurizio Patriciello che sarà a Riccione con i ragazzi di “Nuovi Orizzonti”.

Domenica 13 agosto, ore 10.30 sempre su Rai Uno, “A Sua Immagine” si occuperà dei “pellegrini del silenzio”, di coloro che si recano nei monasteri e nelle abbazie in Italia per trascorrere dei giorni di riposo e meditazione. Lorena Bianchetti in studio da Roma si confronterà con il cappellano delle carceri di Padova don Marco Pozza e la psicoterapeuta Maria Rita Parsi; collegamenti in diretta inoltre con Camaldoli, l’eremo di sant’Ilarione e Farfa, e con il monastero agostiniano dei santi Quattro Coronati a Roma.