Società: a Milano torna Citytech, progettare le aree urbane del futuro

Si intitola “Citytech” l’iniziativa, promossa dal Comune di Milano in collaborazione con la Commissione europea, che torna a Milano il 14 e 15 settembre prossimi, evento di due giorni “per condividere idee e progetti – si legge nel programma – per le città del terzo millennio, le cui parole chiave sono mobilità nuova, progettazione urbanistica, riqualificazione, condivisione, collaborazione, infrastrutture, tecnologie e sostenibilità”. La location sarà la Fabbrica del Vapore, in via Procaccini 4. “L’obiettivo dell’evento è di individuare, presentare e dare ascolto a proposte innovative ed efficaci che, reinterpretando spazi comuni, siano essi centri urbani o periferie, possano contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini, la loro relazione con le città o tra le persone”. Filo conduttore delle diverse aree tematiche analizzate durante Citytech è il tema del “quartiere del terzo millennio”. Per saperne di più: http://citytech.eu/it/citytech-2017-ita/