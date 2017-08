Raidue: “Sulla via di Damasco”, sabato 12 agosto puntata sull’Assunzione di Maria

Sarà dedicata alla Vergine Maria Assunta in cielo, la puntata di “Sulla via di Damasco”, in onda sabato 12 agosto, alle 9.25 su Rai Due. Il programma, firmato da mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, alla vigilia della solennità dell’Assunzione si aprirà con la riflessione del card. Angelo Comastri “sul significato – si legge in una nota – di uno dei dogmi di fede più recenti della Chiesa cattolica, un’esortazione a inseguire la vera bellezza dello spirito ed uscire dalla prigione dell’egoismo e della materialità”. “Maria testimone delle potenzialità del nostro corpo – prosegue – capace di trasformare il mondo e di annunciare Dio, ‘assunta alla gloria celeste – così Papa Pio XII, nella bolla pontificia del 1° novembre 1950 – in anima e corpo’, per avere incarnato nella sua vita il Verbo”. Il programma con un viaggio fra i luoghi della devozione e della spiritualità mariana: prima a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore per contemplare la Madonna Salus Populi Romani, icona bizantina tra le più amate dal popolo romano, molto cara anche a Papa Francesco; poi a Randazzo, in provincia di Catania, nella Basilica di Santa Maria Assunta, dove è custodita un’icona antichissima della Vergine, “legata alla leggenda – continua la nota – di un pastorello che la ritrovò con una fiammella lasciata accesa dai fedeli in fuga al tempo delle persecuzioni”. Da Catania al Santuario della Madonna dello Scoglio (Rc), “un faro di spiritualità e meta per migliaia di fedeli, la cui storia s’intreccia profondamente con l’apparizione della Madonna a fratel Cosimo”. In chiusura, verranno ricordati i 100 anni dalla prima apparizione a Fatima, “da quel 1917, in piena guerra, alle profezie della pace nel pieno di una ‘terza guerra mondiale a pezzi’”.