Polonia: 120mila pellegrini in oltre 200 gruppi in cammino verso il santuario di Czestochowa

“Il pellegrinaggio è nella Chiesa l’ambiente dove il sacerdote può realizzare la sua ordinazione”, afferma mons. Grzegorz Rys che per la 24esima volta guida il pellegrinaggio di fedeli da Cracovia al santuario di Jasna Gora. Sono oltre 200 i gruppi di pellegrini che da tutta la Polonia si recano in questi giorni a Jasna Gora, chi per celebrare la festa dell’Assunzione della Vergine chi per festeggiare qualche giorno dopo (il 26 agosto) la solennità della Madonna di Czestochowa Regina di Polonia. Il tragitto più lungo, di ben 650 chilometri, lo percorrono i pellegrini che si sono avviati già alla fine di luglio dalle rive del Mar Baltico, da Stettino e Danzica. Oltre ai tradizionali pellegrinaggi a piedi, a Jasna Gora giungono gruppi di fedeli che corrono, vanno a cavallo, in bicicletta, con i pattini. Giornalmente compiono il percorso di circa 30-40 chilometri, pregando, cantando, riflettendo sul Vangelo e ascoltando le parole dei sacerdoti. Durante le pause assistono alla liturgia celebrata quotidianamente. La ricchezza dei temi affrontati fa sì che i partecipanti considerino il pellegrinaggio come vero e proprio esercizio spirituale. Secondo gli organizzatori, il numero di pellegrini quest’anno potrebbe superare i 120mila del 2016.