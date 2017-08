Minori migranti: Caritas Roma, un workshop di “Urban art” con i ragazzi dei centri

Inizierà il 4 settembre il workshop di Urban art che coinvolgerà i minori stranieri non accompagnati ospiti dei tre centri di prima accoglienza della Caritas di Roma. Per una settimana, guidati dall’artista Anna Petrocchi, i ragazzi saranno protagonisti di due diverse iniziative: un gruppo lavorerà alla realizzazione di un murales per la facciata della sede Turner dei Magazzini Generali; un secondo gruppo si occuperà della realizzazione di un video sull’evento. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto promosso dall’Agenzia di comunicazione “Turner” finalizzato al “Recupero dell’arte e dei mestieri“.