Diocesi: Venezia, il 15 agosto a Torcello, Pontificale Assunta con mons. Moraglia. Il 16 agosto card. Lajolo celebra Messa a san Rocco

Sarà quest’anno il patriarca di Venezia Francesco Moraglia a presiedere il solenne pontificale dell’Assunta che avrà luogo nel pomeriggio di martedì 15 agosto (ore 18.15) all’interno della basilica (già cattedrale) dell’isola di Torcello, intitolata appunto a Maria Assunta. La mattina del 15 agosto, alle 10.30, mons. Ettore Fornezza presiederà la Messa nella vicina chiesa rettoriale di S. Fosca. Nel pomeriggio, prima del solenne pontificale, si svolgeranno un percorso iconografico mariano tra museo e basilica – denominato “L’Assunta e Torcello” (dalle 14.45) -, un momento di catechesi e un concerto di musica sacra. Sempre a Venezia, il 16 agosto si svolgerà l’annuale festa di S. Rocco, particolarmente sentita in città e promossa dall’omonima Scuola Grande e Arciconfraternita. Il momento culminante della festa è previsto alle 18, nella chiesa intitolata appunto a S. Rocco, con la Messa solenne presieduta dal card. Giovanni Lajolo, presidente emerito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Al termine della celebrazione avrà poi luogo la consegna del “Premio San Rocco 2017”. Dalle 9.30 alle 17 dello stesso giorno la Scuola Grande rimane aperta al pubblico per una visita libera (richiesta l’offerta di 1 euro per motivi di beneficenza) che consentirà, tra l’altro, di ammirare le straordinarie tele di Jacopo Tintoretto raffiguranti gli eventi più significativi del Vecchio e Nuovo Testamento. Alle 21 il tradizionale concerto diretto da Roberto Zarpellon, con musiche di Monteverdi (di cui ricorre quest’anno il 450° anniversario della nascita) e Vivaldi.