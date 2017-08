Diocesi: Rossano-Cariati, domani la festa dell’Achiropita. Alle 18 messa celebrata da mons. Galantino

La diocesi di Rossano-Cariati si appresta a festeggiare la sua protettrice Maria SS Achiropita la cui festa liturgica diocesana ricade domani, a due anni dall’alluvione che ha colpito il territorio nel 2015. Un mare di fango ha travolto interi paesi, ma la “protezione della SS. Achiropita ancora una volta non ha mancato di abbracciare i suoi figli perché il disastro non ha mietuto alcuna vittima”, scrive oggi la diocesi. Per l’occasione, alle ore 18, presso la cattedrale si celebrerà la messa pontificale, presieduta da mons. Nunzio Galantino, segretario generale della conferenza episcopale italiana e concelebrata da tutti i presbiteri della diocesi. La Messa sarà preceduta, alle ore 17.30, dalla recita del Rosario. Proprio in occasione dell’evento alluvionale, che ha seminato distruzione e disperazione, la Cei non ha mancato – spiega una nota – di far sentire la sua vicinanza alla diocesi di Rossano-Cariati, attivandosi, per mezzo della Caritas nazionale e in poco tempo è stato possibile donare un sostegno economico a famiglie ed esercizi commerciali per far rinascere nei cuori di ciascuno la speranza.