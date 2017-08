Diocesi: Mazara del Vallo, al via il 23 agosto il Festino di San Vito con l’omaggio a chi è morto in mare

Al via nel pomeriggio di mercoledì 23 agosto il Festino di San Vito, patrono di Mazara del Vallo, che prevede il tradizionale omaggio a chi è morto in mare. La festa in città comincerà alle 18.30 con l’annuncio da piazza della Repubblica. Nella notte tra mercoledì e giovedì, alle 3.30, sarà il momento della processione col trasporto del simulacro del Santo dalla chiesa di San Vito in Urbe alla chiesa di San Vito a Mare. Al termine, il vescovo, mons. Domenico Mogavero, benedirà le reliquie e pronuncerà il suo discorso. Alle 9, presiederà una celebrazione eucaristica proprio nella chiesa di San Vito a Mare. In serata, alle 19.30, per le vie della città si snoderà il corteo storico con la partecipazione de “I Santoni” de “A Giunta” di Barrafranca, della Corte del Granconte Ruggero, di una rappresentanza scenica della Compagnia di Gesù, dell’associazione Marinai d’Italia, dell’Ordine dei Cavalieri di Malta. Parteciperanno anche i Tamburi di Aspra, il Senato sei-settecento di Mazara del Vallo, i rappresentanti dei quattro Quartieri Storici della Città e del gruppo della “Taranta”. Sabato, alle 19, la Messa solenne sarà celebrata dal vescovo in cattedrale. Domenica, alle 17,30, comincerà dalla cattedrale la processione che prevede l’imbarco del simulacro di San Vito. Nel corso della traversata, sarà deposta in mare una corona di fiori per chi ha perso la vita in acqua. Al rientro, i giochi pirotecnici concluderanno i festeggiamenti.